Dall'Archivio di Stato l'antenato del green pass

Di strettissima attualità il documento del 1804 postato sui social dall'Archivio di Stato di San Marino: si tratta di un lasciapassare sanitario che potrebbe essere considerato un predecessore dell'odierno green pass. Il documento testimonia che le misure per il contenimento dei contagi sono sempre esistite. La “fede di sanità” rilasciata dalla Commissione Delegata di Sanità sammarinese - spiegano dall'Archivio di Stato sulla loro pagina Facebook - indicava il luogo di partenza e di arrivo del viaggiatore, ne riportava le generalità e caratteristiche somatiche e certificava che a San Marino “per grazia di Dio, si vive senza sospetto di contagio sì negli Uomini, che nelle Bestie, e Merci”. Questa Patente sanitaria dimostra come, nel corso della storia, Stati e Governi abbiano messo in campo misure simili per prevenire le epidemie e contrastare la diffusione del contagio, adottando soluzioni e comportamenti che ancora oggi si stanno rendendo necessari.