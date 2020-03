SOLIDARIETÀ Dall'Associazione Borgo in Prosit 5.000 euro per la Protezione Civile

Dall'Associazione Borgo in Prosit 5.000 euro per la Protezione Civile.

Dall’Associazione Borgo in Prosit un aiuto alla Protezione Civile. In questo momento di emergenza sanitaria nel Paese, anche l’Associazione Borgo in Prosit partecipa alla “gara di solidarietà” per la raccolta fondi. Il Consiglio direttivo dell’Associazione ha deciso di devolvere un contributo di € 5000 alla Protezione Civile, ringrazia inoltre tutti coloro che si impegnano ad aiutare la nostra comunità per affrontare questa difficile situazione.



I più letti della settimana: