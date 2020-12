Dall'Associazione San Marino-Italia donazioni alla Federazione Sport Speciali e ad Ustal-Unitalsi

Nuovo gesto di solidarietà dall'Associazione San Marino-Italia, con la donazione di una somma di denaro alla Federazione sammarinese sport speciali. La consegna questa mattina nella sede della Federazione alla presenza dei rispettivi presidenti e dell'atleta Davide Simonelli. "In un momento difficile come questo - ha spiegato il presidente della Federazione Filiberto Felici - non si può non ammettere che le risorse a disposizione comincino a scarseggiare". Per garantire la pratica sportiva a tutti gli atleti speciali, ha aggiunto, "servirà l'aiuto di molti altri cittadini". Nei giorni scorsi un'altra donazione, a favore dell'Ustal-Unitalsi sempre da parte dell'Associazione San Marino-Italia la cui presidente, Elisabetta Righi-Iwanejko, si è soffermata sull'importanza delle organizzazioni che aiutano le persone ammalate, disabili e in difficoltà.