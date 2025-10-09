Dall'Indonesia "Disegnare per resistere": laboratorio per insegnanti alla Galleria Nazionale

Nel silenzio delle oppressioni, l’arte diventa voce. Disegnare per resistere è più di un laboratorio: è un atto politico, un gesto di libertà che nasce dal segno. Ogni tratto diventa memoria, denuncia, solidarietà. Qui l’immagine non è decorazione, ma strumento per leggere e trasformare il mondo. L'artista e attivista indonesiano Yayak Yatmaka guida gli insegnanti nel cuore di questa esperienza dove attraverso il disegno imparano che educare con l’arte significa educare a pensare, a vedere, a scegliere da che parte stare. Una pedagogia della consapevolezza, insomma: l’immagine come scintilla di empatia e di lotta. Nei colori si intrecciano le storie di chi non ha voce, le mani degli insegnanti si uniscono a quelle degli studenti per immaginare un futuro più umano. Il tema del workshop è: Libertas.

"So che la Libertas è l’anima di San Marino - spiega Yatmaka -, e mi sono chiesto come metterla in pratica nella realtà. Così ho chiesto agli insegnanti di esprimere con il disegno ciò che la parola rappresenta per loro. Lo stesso esercizio lo faranno fare ai bambini".

Un progetto che rientra nell'offerta formativa degli Istituti Culturali e Galleria Nazionale di San Marino e nel progetto internazionale Translating Pram, dedicato allo scrittore Toer (figura chiava del '900, letterariamente parlando): a dicembre diventerà una mostra che idealmente unisce il Titano e Giacarta in un dialogo tra memoria, letteratura e diritti umani. In serata l’incontro pubblico “Terra degli umani per tutti i popoli” approfondisce il legame tra arte e attivismo.

"E' un'occasione preziosa questa - commenta Rita Canarezza, operatrice culturale della Galleria Nazionale San Marino -. Abbiamo questo artista che era in giro per l'Europa, in particolar modo a Parigi e così siamo riusciti ad averlo qui a San Marino, attraverso un contatto molto importante, una sammarinese che vive e lavora a Giacarta, Chiara Giardi".

E proprio lei spiega: "Sono curatrice e insegnante d'arte sammarinese, ma al momento a Giacarta in Indonesia. Sono parte del team curatoriale del progetto Translating Pram, un progetto interdisciplinare curatoriale con cui indaghiamo processi di traduzione, l'internazionalizzazione dell'opera di Pramoedya Ananta Toer, un importante scrittore indonesiano di cui quest'anno si celebra il centenario dalla nascita".