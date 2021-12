Dall'Iss informazioni in merito alla validità del green pass sammarinese

L’Istituto per la Sicurezza Sociale ricorda che il Certificato Digitale Covid contenuto all’interno del Fascicolo Sanitario Elettronico - è necessario per accedere alle attività per le quali è richiesto, sia a San Marino, che in Italia. Per accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico e scaricare oppure stampare il proprio green pass, è necessario, essere registrati sul portale della Pubblica Amministrazione, richiedere l’attivazione del Fascicolo al CUP dell’ISS e fornire un numero di cellulare sul quale ricevere ogni volta che vi si accede, il codice di autenticazione via SMS.

Il green pass si ottiene in caso di vaccinazione (durata 9 mesi dal completamento della vaccinazione primaria oppure dalla dose di richiamo/booster), in caso di guarigione (durata 6 mesi) oppure in caso di esito negativo a un tampone antigenico o molecolare (48 ore di validità).

Per verificare la validità del green pass, è possibile utilizzare l’applicazione sammarinese “COVerifica19.sm” oppure quella italiana “VerificaC19”: l’utilizzo dell’app “VerificaC19” prevede due modalità di lettura del green pass: la verifica “base” e la verifica “rafforzata”. In Italia è stato introdotto anche un green pass rafforzato, chiamato “super green pass” che si ottiene solo in caso di vaccinazione o guarigione.

Per quanto riguarda le vaccinazioni effettuate a San Marino, il green pass italiano riconosce come valide tutte le vaccinazioni ricevute con vaccino approvato EMA, e – al momento solo fino al 31 dicembre – anche quelle con il vaccino Sputnik V. L’ISS ricorda che per la vaccinazione di richiamo (booster) è consigliata a tutti la somministrazione del vaccino a mRNA (Pfizer/BioNTech), ma coloro che volessero ricevere la dose di richiamo utilizzando il vaccino Sputnik Light, non potranno ottenere il green pass valido ai fini dell’utilizzo in Italia.

In merito al certificato anticorpale al momento non è possibile generare uno specifico green pass. Fa quindi fede il certificato stesso, che ha validità di un mese dalla data di esecuzione del test. Si ricorda che tale certificato è valido esclusivamente all’interno del territorio sammarinese.

