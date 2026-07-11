Dalla collaborazione tra ISS e IMS arriva la "Musica in corsia", prima tappa geriatria

Giovani allievi musicisti si esibiscono in ospedale, l'obiettivo: favorire l'umanizzazione delle cure

La musica come occasione di ascolto e vicinanza, per favorire il benessere emotivo e l'umanizzazione delle cure. È il progetto “Musica in Corsia”, nato dalla collaborazione tra Istituto per la Sicurezza Sociale e Istituto Musicale Sammarinese, che porta momenti musicali nei reparti ospedalieri e, successivamente, anche nelle strutture territoriali dell'ISS.

I primi tre appuntamenti si sono già svolti nel reparto di Geriatria, dove, la presenza dei giovani musicisti dell'IMS, che hanno suonato pianoforte e clarinetto, ha offerto agli assistiti e al personale sanitario e assistenziale, un momento diverso dalla quotidianità ospedaliera, creando un incontro semplice, e allo stesso tempo significativo, tra generazioni.

In questo modo, i pazienti dimenticano quasi di essere pazienti, e si lasciano trasportare dalle note che sollecitano un viaggio emozionale e cognitivo.

Il progetto si inserisce nel percorso di attenzione all’umanizzazione delle cure richiamato anche dal Piano Sanitario e Socio-Sanitario 2024-2026, che indica la necessità di servizi sempre più centrati sulla persona e attenti non solo ai bisogni clinici, ma anche agli aspetti psicologici, sociali e relazionali dell’assistenza.







