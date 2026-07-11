TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:01 Gasparelli di bronzo nei 100 metri agli Italiani U23 18:48 Tour de France, a Bergerac "tocca" Merlier 18:40 Medio Oriente, Mojtaba Khamenei minaccia: "Vendicheremo mio padre" 18:31 Il 'sacro digital' e venire nell'era dell'IA 17:59 Episodi di violenza: Giunte e opposizioni chiedono al Governo di intervenire su sicurezza e disagio giovanile 17:43 Al via le corse del Treno Bianco Azzurro, ATBA: "I numeri ci danno già ragione” 16:48 Rosti in evidenza al Tennis Europe U14 16:46 Pedini Amati, "Sì alle priorità di ANIS”, ma rilancia: “il trenino è un'opera imprescindibile" 16:23 MotoGP: Marc Marquez vince la sprint al Sachsering 15:43 Scomparsa Riccardo Branchini, la madre scrive a Mattarella: "Mi aiuti a trovare la verità su mio figlio"
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Dalla collaborazione tra ISS e IMS arriva la "Musica in corsia", prima tappa geriatria

Giovani allievi musicisti si esibiscono in ospedale, l'obiettivo: favorire l'umanizzazione delle cure

di Laura Bonaiuti
11 lug 2026
Giovani allievi musicisti si esibiscono in ospedale, l'obiettivo: favorire l'umanizzazione delle cureGiovani allievi musicisti si esibiscono in ospedale, l'obiettivo: favorire l'umanizzazione delle cure
Giovani allievi musicisti si esibiscono in ospedale, l'obiettivo: favorire l'umanizzazione delle cure

La musica come occasione di ascolto e vicinanza, per favorire il benessere emotivo e l'umanizzazione delle cure. È il progetto “Musica in Corsia”, nato dalla collaborazione tra Istituto per la Sicurezza Sociale e Istituto Musicale Sammarinese, che porta momenti musicali nei reparti ospedalieri e, successivamente, anche nelle strutture territoriali dell'ISS.

I primi tre appuntamenti si sono già svolti nel reparto di Geriatria, dove, la presenza dei giovani musicisti dell'IMS, che hanno suonato pianoforte e clarinetto, ha offerto agli assistiti e al personale sanitario e assistenziale, un momento diverso dalla quotidianità ospedaliera, creando un incontro semplice, e allo stesso tempo significativo, tra generazioni.

In questo modo, i pazienti dimenticano quasi di essere pazienti, e si lasciano trasportare dalle note che sollecitano un viaggio emozionale e cognitivo.

Il progetto si inserisce nel percorso di attenzione all’umanizzazione delle cure richiamato anche dal Piano Sanitario e Socio-Sanitario 2024-2026, che indica la necessità di servizi sempre più centrati sulla persona e attenti non solo ai bisogni clinici, ma anche agli aspetti psicologici, sociali e relazionali dell’assistenza.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità