INFORMAZIONE Dalla Consulta a San Marino Rtv, mattinata dedicata all'informazione per la Reggenza I Capitani Reggenti ribadiscono il valore dell’informazione libera, mentre emerge la novità del primo esame di idoneità professionale per giornalisti sul Titano. A Rtv in diretta a Breakfast San Marino

Prima di chiudere il semestre l'omaggio al mondo dell'informazione. Visite a cui tenevano molto i Capi di Stato, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli.

Dapprima nella sede della Consulta per l'informazione di San Marino, dove li ha accolti il presidente Roberto Chiesa. È la prima volta nella storia che la Reggenza ne visita la sede, nata grazie alla volontà della Segreteria al Turismo e Informazione. Nel contesto è stata svelata in anteprima una notizia di grande rilievo: tra fine maggio e inizio giugno ci sarà sul Titano il primo esame di idoneità professionale per giornalisti. Manca solo la delibera del Congresso, plausibilmente dopo Pasqua. La Reggenza ha ribadito la centralità di una libera informazione in quello che definiscono un piccolo Stato ma una grande democrazia, assicurando il massimo sostegno ai giornalisti.

La seconda tappa è alla sede di San Marino Rtv, per una visita guidata negli studi e nelle sale di produzione. I due mondi, istituzionale e televisivo, si sono virtualmente fusi perché i Capitani Reggenti sono stati anche ospiti, in diretta, di Breakfast San Marino: il nuovo programma di informazione e approfondimento della Tv di Stato alla sua seconda puntata. Accompagnati dai segretari di Stato Federico Pedini Amati, con delega all'Informazione, e Rossano Fabbri, con delega alle Telecomunicazioni, oltre al presidente e al direttore dell'emittente, Pasquale Valentini e Roberto Sergio. In studio l'omaggio al loro mandato semestrale, con un contributo ad hoc che riassumeva i punti salienti dal 1° ottobre 2025 ad oggi e insieme gli highlights delle grandi produzioni di San Marino Rtv.

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