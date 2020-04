Dalla Consulta per l'Informazione 1500 euro all'ISS

Ancora gesti di solidarietà e una nuova donazione che arriva all'ISS dalla Consulta per l'Informazione. “Con grande orgoglio comunichiamo che la sottoscrizione promossa in favore dell'ISS si è ben presto trasformata in una vera e propria gara di solidarietà tra tutti gli Operatori dell'Informazione”, così segnala il Direttivo. Raccolti in pochi giorni una somma che, integrata dallo stanziamento del Direttivo stesso, è arrivata a 1.500 euro.

Questa mattina una delegazione del Consiglio formata dal Presidente Roberto Chiesa e dai Consiglieri Marco Cardinali e Franco Cavalli ha consegnato la donazione all'ISS. A ritirare l'assegno il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta e la Responsabile della Comunicazione Stefania Stefanelli. “Un gesto – commenta ancora il Direttivo - che pensiamo possa essere significativo per dire grazie a chi, tutti i giorni, combatte una battaglia epocale”.