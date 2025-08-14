Dalla grigliata all'incendio il passo è breve: come evitarlo

In video le interviste all'ufficiale della Polizia Civile Athos Gattei e al funzionario della Protezione Civile Fabrizio Marcucci sulla prevenzione degli incendi e sulle regole in vigore a San Marino.

Athos Gattei, ufficiale della Polizia Civile:

Innanzitutto San Marino vieta l'accensione dei fuochi nelle aree arbustive e boschive, quindi non si possono fare nei parchi, si possono fare nelle proprie abitazioni. Bisogna avere l'accortezza che, terminato il barbecue, prima di gettare il prodotto della combustione questo sia freddo, non spento, ma si sia raffreddato. Sarebbe bene che venisse ripulita l'area dove è stata accesa questa brace, l'indomani.

In passato a San Marino diversi gli incendi originati da disattenzioni...

Uno dei più importanti è quello successo nella Rupe, dove a seguito dell'accensione di un fuoco è stato gettato questo prodotto della combustione non spento, che ha fatto sì che sia sviluppato questo incendio nell'area della Rupe, con l'intervento degli elicotteri, dei Vigili del fuoco e del Corpo Forestale.

Ma al di là della grigliata di Ferragosto, quali sono le disposizioni vigenti in tema di abbruciamenti a San Marino?

Fabrizio Marcucci, funzionario della Protezione Civile:

Dal 3 luglio del 2025 è stata emessa - dal Capo della Protezione Civile, congiuntamente anche al comandante della Polizia Civile- un'ordinanza, la numero 10 del 2025 che riguarda il divieto assoluto di fare abbruciamenti e di bruciare materiale vegetale o comunque sfalci, e non riguarda solamente quelli che sono gli operatori agricoli ma tutte le persone, in sostanza. L'ordinanza è in vigore fino al 14 settembre 2025, salvo proroga per condizioni meteorologiche, naturali eccetera. A seguito di questa, al decadere di questa, occorrerà comunque chiedere una preventiva autorizzazione alla sezione antincendio del corpo di Polizia Civile.

Quali sono le sanzioni?

Le sanzioni sono da 500 a 1500 euro, una sanzione pecuniaria e ovviamente salvo che ciò non costituisca qualcosa di più grave, per cui diventi anche un reato penale.







