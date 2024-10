Dalla Malesia a San Marino: la storia di Jeshurun, guarito dalla musica

l'intervista a Jeshurun Vincent

"Vengo dalla Malesia - racconta Jeshurun Vincent - e sono contento di essere qui a San Marino oggi: è il 142esimo Paese a cui porto il mio messaggio di speranza". Il suo viaggio è fatto di musica, passione, condivisione. E nasce dall'esigenza di condividere la sua storia. A 19 anni diventa sordo da un orecchio e cade in depressione: a strapparlo dai tentacoli della malattia è proprio la sua chitarra, che ora porta con sé in giro per il mondo, assieme a un messaggio di speranza: la musica può salvare la vita.

"Ho iniziato il mio tour 10 anni fa per portare un messaggio di amicizia e speranza - continua Jeshurun -: condivido la mia storia affinché gli altri ne possano trarre ispirazione. A chi si trova a combattere con una malattia o con le difficoltà della vita dico: 'Parlane con qualcuno, ti aiuterà. E soprattutto non buttare via la tua vita, perché è la cosa più preziosa che hai. Tutti abbiamo un talento, dentro di noi, con cui possiamo fare la differenza. La depressione, le difficoltà sono temporanee, una via per uscirne c'è sempre: nel mio caso è stata la musica'". E' la sua prima volta a San Marino e la prossima tappa sarà Andorra.

“E' un Paese bellissimo - commenta lui -, con una natura stupenda. Mi sono sentito accolto dalla gentilezza delle persone. Rimanete così!”

Nel video l'intervista a Jeshurun Vincent