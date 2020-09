Dalla Puglia in stage sul Titano per la formazione di operatori dell'agroalimentare

Sentiamo Giuliana Barulli, Saverio Russo e Sergio Supino

L'Associazione di formazione extrascolastica “Culturando”, attiva in Puglia, sceglie il Titano e la filiera alimentare certificata Terra di San Marino per le ore di stage nell'ambito del corso di formazione “Operatore Agroalimentare 2.0: dalla lavorazione della materia prima alla Green Economy”. Il programma didattico è stato elaborato insieme a Segreteria al Territorio, UGRAA e Consorzio Terra di San Marino, tra lezioni teoriche e visite in aziende agricole e agroalimentari del territorio. Qualità, valorizzazione della filiera, conversione al biologico – un percorso particolarmente sentito a San Marino – e la formazione in un ambito ricco di opportunità per i giovani.

Dal sindaco di Chienti, Diego Iacono, due testi dedicati alle tradizioni locali in dono a Governo e Consorzio.

Nel video, le interviste a Giuliana Barulli, Segretario Particolare al Territorio; Saverio Russo, Direttore “Culturando”; Sergio Supino, Docente Marketing e Comunicazione