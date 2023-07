Dalla Reggenza il Contingente AGECS, in partenza per il 25° Jamboree Delegazione dell'Associazione Guide e Esploratori Cattolici Sammarinesi in udienza dalla Reggenza, in vista del World Scout Jamboree in Corea del Sud, dal 1° al 12 agosto

Saranno in Corea del Sud per il 25esimo raduno internazionale che da oltre 100 anni promuove l'incontro fra giovani scout da tutto il mondo. In 9 da San Marino, insieme a oltre 50mila coetanei sotto il motto “disegna il tuo sogno”, per vivere l'opportunità – così dice il Segretario alla Cultura, Andrea Belluzzi, nel presentare la delegazione alla Reggenza – di scoprire e coltivare la proprie speranze per il futuro, nel segno della Pace”. Allo Jamboree saranno “ambasciatori dello scoutismo e della cultura sammarinese, testimoniando il modo di vivere questa avventura e i valori che sottende, in un piccolo Stato”. E richiama così la necessità che tutti i popoli, anche il nostro, “ritrovino le ragioni dello stare insieme e non quelle che dividono e contrappongono”. Guardano agli ideali dello scoutismo i Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini: pace, tolleranza, accoglienza, condivisione, ma anche l'ascolto delle ragioni dell'altro, il rispetto della natura, definendo l'educazione scout come un “fare ragionato”. "Valori – dicono – che hanno contributo alla formazione di cittadini autonomi, responsabili e attenti al bene comune". “Siate preparati”, è l'augurio al Contingente in partenza, "perché viva un'esperienza di amicizia all'insegna di quei valori che sono anche fondamenta delle radici della nostra Repubblica”.

