Dalla Sicilia a San Marino con la voglia di riscatto. Il viaggio dell'Associazione Carabinieri di Barrafranca

Un piccolo comune incastrato nell'entroterra siciliano, nella provincia di Enna. Barrafranca ha solo 12mila abitanti, ma tanta voglia di riscatto. Commissariato per mafia nel 2020, ora, attraverso un nuovo sindaco eletto, rinasce e vuole farlo su basi solide. A dare una mano è l'Associazione Carabinieri locale: una rappresentanza di circa 20 ufficiali e sottufficiali in servizio e in congedo, con consorti, è in visita tra le Marche e la Riviera per conoscere realtà diverse dalla loro, incontrare i sindaci e raccogliere saperi e consigli su un modello di amministrazione vincente.

Così non poteva mancare anche la tappa speciale a San Marino, per scoprire le sue istituzioni e patrimonio culturale. "Una grande voglia di riscatto - commenta Enzo Pace, presidente Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Barrafranca - perché siamo stati commissariati, quindi vogliamo confrontarci con tutti coloro che ce ne danno l'opportunità. Per molti di noi è la prima volta a San Marino e ringraziamo per l'accoglienza".

Ad accoglierli, come richiesto da loro, i “cugini” della Gendarmeria, con il Comandante Maurizio Faraone e il Tenente Gabriele Gatti, e il segretario agli Esteri Luca Beccari. Occasione per conoscere i corpi di polizia e il cuore del governo sammarinese e per visitare luoghi di cruciale importanza della vita istituzionale, come la Sala del Congresso di Palazzo Begni e la Sala del Trono di Palazzo Valloni. "Sono molto curiosi e interessati - racconta il tenente Gatti -. Vogliono sapere qualcosa di più sulla presenza fino a inizio anni '80 dell'Arma qui a San Marino. Si sentono proprio i nostri cugini".

"La nostra è una collaborazione su più livelli con i Carabinieri - spiega Beccari -, con il comando generale, ma anche a livello locale. E' stato un piacere ospitare questa delegazione e rimarcare il legame tra l'Arma e Gendarmeria".

Nel video le interviste a Enzo Pace (presidente Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Barrafranca), Gabriele Gatti (tenente Gendarmeria) e Luca Beccari (segretario agli Esteri)

