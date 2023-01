Dalla stella Michelin al ricevimento del Papa: dopo oltre 30 anni di attività lo chef Sartini lascia il ristorante Righi

Nel servizio l'intervista a Luigi Sartini (Chef)

“Pensavamo che questo giorno non sarebbe mai arrivato invece siamo qua a ringraziare tutte le persone che ci sono state vicine”. È con un post su Facebook che lo chef Luigi Sartini, cuore del ristorante Righi in Piazza della Libertà, saluta clienti e collaboratori che negli ultimi 30 anni hanno contribuito a diffondere il nome della cucina sammarinese, la sua cucina, nel mondo.

"Non c'è un motivo ben definito per questa chiusura - spiega Sartini - una concomitanza di cose tra costi che sono andati alle stelle, difficoltà di reperire personale, alcuni divieti che ci son stati fatti per gli eventi in Piazza. Uno, più uno, più uno, ha fatto dieci e ci ha fatto prendere questa decisione".









Stella Michelin dal 2008, Sartini è il volto della ristorazione del Titano. Tanti i personaggi, dal Papa a Sofia Loren, che si sono seduti a quei tavoli. Non solo gioie però, negli anni affrontate anche difficoltà e dolori come la perdita di tre ragazzi del ristorante a causa di un incidente stradale. Ora la volontà è quella di dedicarsi all'attività di catering e ad altri progetti già in cantiere.

"Abbiamo nuovi progetti nell'ambito della ristorazione - aggiunge - anche se ancora non li sveliamo perché vanno definiti. Di certo per un anno andiamo avanti ancora con il servizio catering, aggiungeremo dei servizi ulteriori tipo chef a domicilio e corsi di cucina".

Nel servizio l'intervista a Luigi Sartini (Chef)