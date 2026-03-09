Dalla Terra alla Tavola: a Domagnano il dibattito su agricoltura biologica, cibo di qualità e salute

Agricoltura, qualità del cibo e futuro del territorio al centro della conferenza pubblica “Dalla Terra alla Tavola”, organizzata da OSLA alla Sala Montelupo di Domagnano e moderata dal presidente Usgi Matteo Selleri. Ad aprire il confronto il direttore di OSLA Michele Andreini, che ha sottolineato come per una realtà piccola come San Marino la strada sia quella della qualità: la limitata estensione del territorio impone infatti di puntare su produzioni di valore. Dell’importanza del settore primario per il Titano ha parlato Aida Maria Adele Selva, presidente del Consorzio Terra di San Marino, ricordando come l’agricoltura rappresenti la base della produzione di cibo e quindi della vita stessa delle comunità. Il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci ha invece posto l’accento sulla necessità di fare squadra tra produttori, ristoratori e consumatori, collegando sempre di più agricoltura, turismo e qualità del cibo, anche attraverso incentivi per i giovani e il sostegno alla conversione al biologico.

Confermata dal Segretario la disponibilità a potenziare i contributi per incentivare il passaggio al bio. Nel dibattito il giornalista agricolo Cristiano Riciputi ha richiamato l’attenzione sulle difficoltà del settore e sugli stereotipi che ancora accompagnano il lavoro agricolo, sottolineando la necessità di far conoscere meglio l’impegno che sta dietro alla produzione del cibo. Di salute e alimentazione ha parlato poi la dottoressa specialista in oncologia Simona Casadei, che ha evidenziato i possibili effetti sull’organismo di residui chimici e metalli pesanti negli alimenti, ricordando l’importanza della biodiversità e dei prodotti biologici. Un cambiamento di modello agricolo è stato infine al centro dell’intervento del presidente di NaturaSì Fabio Brescacin, che ha invitato a riconoscere il giusto valore economico al cibo, mentre l’agricoltore Pino Guidi, del direttivo OSLA, ha sottolineato la necessità di maggiori sostegni istituzionali per favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo del biologico.







