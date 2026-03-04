Dalla Terra alla tavola: Osla presenta l'evento del 7 marzo con la cittadinanza

Per un cibo sano, buono, pulito e giusto serve innovare processi e prodotti in chiave responsabile e sostenibile. Si parlerà di questo nell'evento “Dalla Terra alla Tavola”, sabato 7 marzo dalle 9 alle 12:30 alla Sala Montelupo di Domagnano. A organizzarlo Osla, con il patrocinio della Segreteria per il Territorio, Ambiente e Agricoltura: si tratta del primo appuntamento di questo tipo, che preveda un confronto diretto con i consumatori. La conferenza infatti è aperta a tutti.

Sapere cosa mangiamo è importante per la nostra salute. Il focus principale è sull'agricoltura biologica: “Fondamentali in questo senso gli incentivi statali – spiegano gli imprenditori – per trasformare quella tradizionale in sostenibile. Fa bene alla terra, che viene trattata con cura, all'ambiente e diventa indispensabile come marchio per entrare in certi mercati in settori come il vino e l'olio”.

"C'è una domanda sempre crescente - conferma Giuseppe Guidi, imprenditore agricolo Osla - e molto attenta da parte dei consumatori rispetto a questa esigenza alimentare che vuol dire salute e benessere della persona. Abbiamo pensato di fare un primo incontro con quelli che consumano veramente i cibi sani e genuini della biodiversità".

“Siamo contadini moderni - continua Guidi, che è anche creatore della sezione Agricoltori di Osla -. Portiamo avanti la tradizione, ma puntiamo sui giovani, in grado di utilizzare tecnologie avanzate e con un bagaglio di formazione professionale elevata”.

"Il biologico è molto apprezzato e richiesto - conclude Francesco Valentini, agricoltore Osla -. È un mercato crescente perché il biologico fa bene all'ambiente, fa bene alla persona e quindi vincono tutti".

Nel video le interviste a Giuseppe Guidi (imprenditore agricolo Osla) Francesco Valentini (agricoltore Osla)







