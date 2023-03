Dalla Terra Santa a San Marino, l'appello di Padre Faltas: "Tornate ad adottare i bambini in difficoltà" Il frate francescano, da tempo amico di San Marino, è stato ricevuto dai Capitani Reggenti

E' un messaggio di speranza quello diffuso da Padre Ibrahim Faltas. In occasione dell'udienza con i Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, in Aula applausi e affetto per il frate francescano. Vicario della Custodia di Terra Santa, da lungo tempo aiuta chi si trova in difficoltà in un'area del mondo martoriata dai conflitti. Ed è un vecchio amico di San Marino: tanti i bambini aiutati insieme all'Associazione Progetto Sorriso.

Dai capi di Stato, nei giorni in visita proprio in Terra Santa, ammirazione e sostegno “per l'instancabile azione pastorale, spirituale e civile” di Padre Faltas, già oratore ufficiale della cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti nel 2004. Un “ambasciatore di pace” lo ha definito il segretario agli Esteri Luca Beccari. Dal francescano un appello ai sammarinesi per tornare ad adottare e supportare i bambini in difficoltà.

Nel servizio l'intervista a Padre Ibrahim Faltas, Vicario della Custodia di Terra Santa

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: