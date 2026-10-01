"Dalle radici al presente": inaugurata cinerassegna sulla Palestina al centro sociale di Fiorentino

"Dalle radici al presente": inaugurata cinerassegna sulla Palestina al centro sociale di Fiorentino.

Una serata da tutto esaurito ieri al Centro Sociale di Fiorentino per l’avvio della rassegna “Dalle radici al presente”, organizzata dal collettivo San Marino per la Palestina. Per il primo appuntamento la proiezione del documentario “The Bibi Files”, seguito da un confronto in streaming con la regista Alexis Bloom e giornaliste d’inchiesta. La rassegna proseguirà il 20 e 27 ottobre e il 3 novembre con altri tre film dedicati alla storia e alla questione palestinese. L'iniziativa è patrocinata da diverse segreterie di Stato.

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