FIORI Dalle radici all'evoluzione del floral design. A San Marino una tre giorni internazionale Organizzata da Mara Verbena, con il patrocinio della Segreteria all'Industria

Immaginate i momenti importanti della vostra vita senza fiori. Sicuramente non sarebbe lo stesso. In forme e modi diversi ci accompagnano dalla nascita: ora si prendono il loro spazio a San Marino in un evento completamente dedicato. Si guarda all'arte e al design, alla ricerca dei nuovi trend 2024, in una tre giorni internazionale organizzata da Mara Verbena (vicepresidente Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani) e ricca di ospiti, lezioni e laboratori. E in chiusura i fiori si uniscono alla cucina nella cena di gala “I cinque sensi”.

"Un meeting con i veri maestri - spiega la Verbena -, 36 allievi da tutta Italia, fiori dalle cooperative italiane e dall'Olanda. Anche nuovi colori e tipi, per permettere ai fioristi di conoscere qualcosa di nuovo e imparare con l'aiuto degli insegnanti". Ogni occasione ha il suo fiore: cerimonie, eventi, spettacoli. Anche la tv vuole i suoi bouquet personalizzati. E le composizioni lasciano spazio alla fantasia. "Per realizzare una composizione elaborata ci vogliono circa un'ora e mezza o due - racconta il floral designer Vincenzo Antonuccio -. La parte più difficile è comprendere le tecniche e la metodologia. Stiamo provando a lanciare metodi nuovi e alternativi alla classica composizione tradizionale".

E con i primi freddi c'è chi pensa già al Natale, come Leopoldo Gomez, guest star messicana che ha pensato design esclusivi per le festività: "Andremo a realizzare delle composizioni per interno dedicate al Natale - illustra lui -, costruzioni che possano durare per tutte le festività. Spiegheremo poi come abbinare i fiori freschi a queste strutture permanenti".

Nel video le interviste a Mara Verbena (vicepresidente Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani), Vincenzo Antonuccio (floral designer) e Leopoldo Gomez (floral designer)



