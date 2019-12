Dalle renne alle vespe: tornano i Babbo Natale su due ruote

Dai Px alle 50 special passando per le 125 Primavera. Sono alcune delle nuove “renne” dei Babbo Natale in vespa che hanno percorso le vie di San Marino questo pomeriggio. Una trentina i ragazzi che ormai da cinque anni si radunano ogni 24 dicembre per il loro giro sul Titano.

Partiti proprio dal parcheggio di San Marino Rtv si sono diretti verso la Porta del Paese fino ad arrivare a Borgo Maggiore dove ad attenderli c'erano i soci del Vespa Club San Marino.

Nel servizio l'intervista a Gino Giardi (Presidente Vespa Club San Marino)