Dani Walks Europe fa tappa a San Marino.

Mercoledì 1° giugno arriva a San Marino Daniele Grassetti, walker di Pesaro di 39 anni. Ha iniziato la prima settimana del suo cammino di 10mila chilometri martedì 31 maggio, che proseguirà per tutta l'Europa. L'obiettivo del suo viaggio è quello di raccogliere fondi da donare alla cooperativa sociale della sua città che accoglie ragazzi fragili a livello psicologico, che grazie al trekking, riescono a dimenticare in parte le loro patologie.

Partendo proprio dalla Palla di Pomodoro di Pesaro, ha percorso 34 chilometri per arrivare a Morciano di Romagna. Proseguendo il suo cammino, raggiungerà la Repubblica sammarinese dopo un cammino di 24 chilometri. Andrà poi in Alta Valmarecchia, a San Leo e a Pennabilli, per poi continuare verso le Balze, Bagno di Romagna e arrivando a Campigna.

Percorrerà in totale 180 chilometri a piedi nella prima settimana del cammino. Sulle pagine social di Facebook e Instagram di Daniele (@daniwalkseurope), illustra e fornisce dettagli sugli alloggi a disposizione per chiunque volesse raggiungerlo e accompagnarlo nel suo cammino. “Mi sento molto bene, sono tranquillo, ormai il mio stato d'animo è così da giorni: secondo me non sto neanche realizzando quello che mi aspetta”.

