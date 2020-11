Daniel Lumera: Festival della Gentilezza, l'estate prossima, sul Titano, “con nomi importantissimi”

Nel servizio l'intervista a Daniel Lumera – scrittore e docente

San Marino – ricorda Daniel Lumera, autore di bestseller, ed esperto internazionale nelle scienze del benessere – è davvero in grado di portare questo valore in tutti gli ambiti del sociale. Era il 27 luglio, quando il Titano diveniva il primo “Stato Gentile” al Mondo; poi la nascita dell'associazione “UnonellUno”, per declinare la gentilezza in tutto il processo di trasformazione sociale. In occasione del “World Kindness Day”, allora, un fitto calendario di appuntamenti online. La “settimana internazionale della gentilezza” si concluderà domani, con una diretta web sui canali social di UnonellUno e Lumera; quest'ultimo dialogherà con l'avvocato Maria Selva – Presidente della nascente associazione sammarinese – sull'impegno della Repubblica in questi ambiti. Nell'occasione verrà anche presentato un evento, con la partecipazione di nomi di forte rilevanza: il “Festival Internazionale della Gentilezza”, che si svolgerà a San Marino l'estate prossima. Diverse – ricorda Lumera – le città italiane che stanno partecipando a queste iniziative, sull'esempio di San Marino. Proprio domani verranno annunciate nuove adesioni. Intorno alla gentilezza – afferma Lumera – è nato in Italia un movimento che “in pochissimi mesi ha contato l'adesione di 200.000 persone”.





