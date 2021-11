MOSTRA FOTOGRAFICA Daniela Moroni e UDS "Contro la violenza sulle donne"

Daniela Moroni e UDS "Contro la violenza sulle donne".

Venerdì 26 novembre, alle ore 18:00, presso il Centro Commerciale Azzurro verrà inaugurata la mostra fotografica “San Marino contro la violenza sulle donne”. Nasce da un’idea della fotografa Daniela Moroni e con il sostegno di Unione Donne Sammarinesi. Nei mesi scorsi tramite i social, Daniela Moroni ha invitato chiunque fosse interessato a passare nel suo studio per farsi fotografare con un cartello che mostrasse un messaggio contro la violenza di genere. L’iniziativa ha avuto subito un grande riscontro. I sammarinesi di varie età, maschi e femmine, hanno partecipato con entusiasmo.

[Banner_Google_ADS]



Il risultato di questo progetto verrà messo in mostra negli spazi comuni. L’intento è quello di sensibilizzare sul tema in questione: un fenomeno che necessita di una profonda presa di consapevolezza collettiva per debellarlo. Le sessanta immagini sono state volutamente dislocate in più punti: di fronte al supermercato, nell’area delle vaccinazioni e nello spazio al piano terra accanto ai tapis roulant; in quest’ultima zona si terrà l’inaugurazione. Il progetto rientra negli eventi organizzati per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Le fotografie resteranno esposte al pubblico fino al prossimo 8 dicembre.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: