Daniele Gatti confermato alla guida della FPI: contratto PA e poste al centro degli obiettivi

Sentiamo Daniele Gatti

La CDLS delinea il nuovo gruppo dirigente post congressuale. Confermato alla guida della Federazione Pubblico Impiego Daniele Gatti che traccia gli obiettivi: "Per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere - spiega Daniele Gatti, Segretario FPI CDLS - quelli che si pone la Federazione Pubblico Impiego sono quelli scaturiti dal 14° congresso della federazione. Per alcuni ci siamo già mossi, abbiamo già preso appuntamenti con le persone preposte, abbiamo già anche previsto di fare i cambiamenti nelle varie commissioni, tra cui una di queste è la commissione pubblico impiego. Abbiamo già avuto una riunione dove molte pratiche dei dipendenti che riguardano i dipendenti pubblici verranno portate nella commissione pubblico impiego. Abbiamo anche preso appuntamenti con il vertice delle Poste dove ci incontreremo appunto per parlare dell'annoso problema delle poste che vede due tipologie di contratti all'interno di un settore, quindi il contratto di diritto pubblico e il contratto di diritto privato.

Focus anche sulla riapertura del tavolo di contrattazione dell'ultimo rinnovo contrattuale PA per provvedere all'adeguamento economico delle retribuzioni al fine di recuperare la perdita del potere d'acquisto degli stipendi.

"Il rinnovo del contratto PA - aggiunge Daniele Gatti - scade alla fine del 2024, quindi il prossimo anno dovremo ripartire con la trattativa per il rinnovo. La parte più importante su cui tratteremo sarà la percentuale di rinnovo dove vorremmo unificarla un po' a quella dell'industria. Siccome la pubblica amministrazione nell'ultimo rinnovo è stata paragonata molto al contratto industria, prendiamo un po' come spunto il rinnovo del contratto dell'industria, cioè che alla parte di rinnovo percentuale contrattuale c'è anche la parte inflattiva non ricevuta negli anni precedenti.