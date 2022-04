AGGIORNAMENTO Dati Covid: lieve aumento dei casi, un ricovero in meno, 22 nuove guarigioni

Dati Covid: lieve aumento dei casi, un ricovero in meno, 22 nuove guarigioni.

Dal cruscotto dell'ISS, si legge che i positivi attivi al Covid-19 a San Marino sono in lieve aumento a 405, di cui 47 nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore, a fronte di 22 guarigioni registrate nell'ultimo aggiornamento. Calano di un'unità i ricoveri che sono 9 di cui 1 nel reparto di Terapia Intensiva. Le persone seguite al proprio domicilio sono 396. Non si registrano nuovi decessi.

In Italia la circolazione del virus è ancora molto elevata e in una intervista al Messaggero il prof Ricciardi, consulente del ministro della Salute Speranza, spiega che l'autunno sarà difficile, e sarà necessaria una nuova dose per tutti: si spera nei vaccini onnicomprensivi, e quando arriveranno sarà consigliabile un richiamo per tutti. “Molto probabile che i dati consiglino le mascherine non solo al chiuso ma anche all' aperto negli assembramenti”, ha poi ipotizzato Ricciardi, rispetto alla decisione o meno di confermare l’obbligo dei dispositivi di protezione individuale, soprattutto nei luoghi chiusi. Stando al monitoraggio Gimbe: negli ultimi 7 giorni si è registrata una lenta discesa dei contagi (-6,5%), stabili i ricoveri ordinari (-0,4%) e terapie intensive (-1,7%), giù i decessi (-11,4%).



