Secondo il cruscotto dell'ISS, si registra una lieve risalita dei positivi attivi al Covid-19, che in totale sono 253 di cui 24 rilevati nelle ultime 24 ore. La situazione in ospedale rimane stabile con un solo ricovero e la terapia intensiva a zero. Le nuove guarigioni sono 18 e i pazienti seguiti al proprio domicilio sono 252. Non si registrano nuovi decessi.