Secondo quanto riferisce il cruscotto dell'ISS, i positivi attivi al coronavirus a San Marino continuano a calare, sono infatti 263, di cui 45 nuovi casi rilevati nel weekend, superati dalle 74 guarigioni. Le ospedalizzazioni restano stabili a 3 unità. Nessun ricoverato per Covid si trova in terapia intensiva. I pazienti seguiti al proprio domicilio sono 260. Non si registrano nuovi decessi.