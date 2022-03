AGGIORNAMENTO Dati Covid: prosegue il trend in crescita dei positivi attivi, torna un ricovero

Dai dati dell'Istituto Sicurezza Sociale sul Covid-19 a San Marino, si rileva che la crescita dei positivi attivi continua. In totale sono 303, di cui 45 rilevati nelle ultime 24 ore. Dopo l'azzeramento dei pazienti covid in ospedale, torna un ricovero, ma la terapia intensiva rimane vuota. Le persone seguite al proprio domicilio sono 302. Le nuove guarigioni sono 26. Non si registrano nuovi decessi.

