AGGIORNAMENTO Dati Covid: scendono ricoveri e positivi attivi, stabile la terapia intensiva

Dati Covid: scendono ricoveri e positivi attivi, stabile la terapia intensiva.

Dal cruscotto dell'ISS si registra un calo dei positivi attivi che sono 347, 23 in meno rispetto a ieri. I nuovi contagiati sono 95, superati dalle 118 nuove guarigioni. La situazione in ospedale migliora: i ricoveri scendono di tre unità e vanno a 6, ma il reparto di terapia intensiva resta stabile con 2 pazienti. Le persone seguite al proprio domicilio sono 341. Non si registrano nuovi decessi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: