Dati Covid: stabile San Marino, l'Italia pensa alle riaperture

Tre nuovi contagi da Covid e altrettante guarigioni nelle ultime 24 ore a San Marino. Rimane quindi fermo a 44 il numero dei casi attivi in Repubblica. 40 sono seguiti a domicilio mentre restano confermati i quattro ricoveri in Ospedale, due di questi in terapia intensiva. Sul fronte vaccinazioni risulta completamente immunizzato il 78,53% della popolazione vaccinabile. 2.292 le somministrazioni ai turisti. Oggi la prima di una serie di videoconferenze tra l'Iss e lo Spallanzani di Roma, in cui sono stati esposti i primi risultati sull'efficacia di Sputnik: secondo lo studio, tutti i soggetti vaccinati hanno sviluppato anticorpi; è stata inoltre confermata la comparazione dell'efficacia di Sputnik con Pfizer. Intanto da Trieste l'ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Sergey Razov si è augurato che presto l'Unione Europea riconosca il vaccino di Mosca. In Italia le nuove positività sono 4061, con 321.554 tamponi processati. Scende il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, che ora sono 505, così come i ricoverati ordinari che sono 3650. In Emilia Romagna 32 casi in più, con sette decessi, di cui uno nel riminese. Visti i miglioramenti nella pandemia, l'Italia inizia a pensare alle riaperture: si partirà con gli impianti sportivi, che a breve dovrebbero vedere la capienza aumentata al 75% per le strutture all'aperto e del 50% per quelle al chiuso.

