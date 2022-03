Dati Covid: un nuovo decesso, scendono i positivi e aumentano le guarigioni

Dai dati del cruscotto dell'ISS si registra un nuovo decesso di una persona risultata positiva al Covid-19, che porta il totale a 113 da inizio pandemia. In calo i positivi attivi che scendono a 328, 39 in meno rispetto all'ultima rilevazione di giovedì scorso. I nuovi positivi rispetto allo scorso aggiornamento sono 56, superati dalle 94 guarigioni. I pazienti ricoverati in ospedale rimangono stabili a 7 unità, di cui nessuno in terapia intensiva. Le persone seguite al proprio domicilio sono invece 321.