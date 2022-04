Dati Covid: un nuovo ricovero, lieve aumento di casi e 43 guarigioni

Tornano a salire i positivi attivi a San Marino: sono a 344, dopo i 54 casi del weekend e le 43 nuove guarigioni. Al 15,08 % il tasso di positività su base settimanale in territorio. Aumentano leggermente i ricoveri: 9 le persone seguite all'ospedale di Stato, ma nessuno è in terapia intensiva. Nell'aggiornamento con i dati, l'Iss ricorda che un anno fa, nella settimana dal 5 all'11 aprile 2021, i ricoveri erano 40, di cui 9 in rianimazione.

La quasi totalità dei casi al Casale la Fiorina e al Colore del Grano della settimana scorsa, ricorda l'Istituto, erano asintomatici o con sintomi lievi. Al momento, sono 6 gli ospiti in ospedale. Sul fronte della campagna vaccinale, ha ricevuto la dose booster il 65,50% della popolazione vaccinabile.

In Italia, il virologo Fabrizio Pregliasco guarda alle vacanze pasquali con una certa preoccupazione. E avverte: “c'è un “eccessivo senso del liberi tutti”. In Cina test di massa per 18 milioni di persone.