Dati personali: trasferta croata per il Presidente dell'Autorità Garante di San Marino

Il Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali di San Marino, Nicola Fabiano, ha partecipato a Zagabria alla “Conference Data Protection Day 2020: Facing New Challenges”. Una opportunità per incontrare i colleghi della Croazia, che attualmente hanno la Presidenza di turno del Consiglio dell’Unione Europea occasione. “Queste occasioni - afferma il Presidente Fabiano – sono utili anche per consolidare ulteriormente le relazioni internazionali già avviate”. Durante i lavori sono stati spiegati, tra gli altri, i motivi che hanno portato all'adozione del GDPR, il regolamento generale sulla protezione dei dati, il più importante dei quali è il controllo di ciascun individuo sui suoi dati personali. Sono state poi messe le basi per una condivisione delle nuove sfide del settore.