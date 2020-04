Dati stabili nel punto del contagio delle due Regioni che confinano con San Marino

Il punto coronavirus in Emilia Romagna e Marche

Il numero dei malati effettivi continua a scendere Il trend è stabile ma a Rimini altre 5 persone non sono riuscite a sopravvivere al virus ed hanno portato il totale dei morti a 201. Prosegue la frenata del contagio: 17 i nuovi casi. In Emilia Romagna dall'inizio della epidemia si sono registrati 25.177 i casi, 263 in più rispetto a ieri. In aumento le guarigioni, 364 quelle nuove che portano il totale a 9.803, la discesa dei casi attivi: -141. I nuovi decessi sono 40, per un totale di 3.512 vittime dall'inizio della epidemia. Rallenta il contagio nelle Marche. Scendono sotto 700 (da 724 a 692) i ricoverati mentre il numero dei guariti/dimessi cresce da 1.948 a 1.964. Buone notizie sul fronte dei più gravi: i degenti in terapia intensiva scendono da 58 a 52. Nella regione dall'inizio dell'emergenza si sono registrati 899 decessi e 6.210 casi di positività: 2490 nella sola provincia di Pesaro ed Urbino, la più esposta.