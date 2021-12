CERIMONIA Davanti alla Reggenza, il giuramento di Gianluca Contaldi, Giudice per la Responsabilità Civile dei Magistrati

Si è tenuta questa mattina di fronte ai Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, la cerimonia di giuramento del Professor Gianluca Contaldi, Giudice di primo grado effettivo per la Responsabilità Civile dei Magistrati, introdotto alla Reggenza dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, Elena Tonnini. La nomina di Contaldo, professore ordinario di diritto comunitario presso l'università di Macerata, era avvenuta nell'ambito del Consiglio Giudiziario Plenario del 4 novembre scorso. "Con il suo giuramento - riferisce l'Ufficio di Segreteria Istituzionale - si completa così l'organico dei giudici effettivi per la responsabilità civile dei magistrati. Per tutti e tre i gradi di giudizio sono infatti stati nominati i rispettivi titolari: Contaldi, appunto, insieme al Professor Donato Castronuovo sono i titolari del primo grado. Il presidente Giuseppe Severini è il titolare dell'appello e il professor Andrea Morrone, il titolare della terza istanza. Ai giudici per la responsabilità civile dei magistrati – va ricordato - alle già precedenti attribuzioni, con legge costituzionale n.2 del 3 dicembre 2020, è stata data la competenza a giudicare su un procedimento civile, penale o amministrativo qualora tutti i competenti giudici si siano legittimamente astenuti o siano stati legittimamente ricusati o non possano più giudicare per essersi già pronunciati".

