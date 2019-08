David Sassoli: "San Marino in Europa? Valutazioni positive, abbracciamo chi vuole lavorare con noi"

Nel video l'intervista a David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo

La storia è come un oceano, si colgono le correnti quando affiorano, ma in profondità se ne muovono delle altre. Parte così il nuovo presidente del Parlamento Europeo, parlando alla platea del Meeting delle forte ondate di disgusto e di delusioni che sono affiorate, nate da esclusioni e ingiustizie ma, aggiunge, anche fortemente strumentalizzate da coloro che hanno paura di una Europa esigente, che chiede il rispetto di regole e di valori comuni. Alcuni hanno tentato di impoverire questo spazio di democrazia e libertà, ha continuato, ma non ci sono riusciti. E commenta anche su San Marino, che sta negoziando il suo ingresso tramite accordo di associazione con altri piccoli Stati.







