Davide Forcellini relatore all'International Webinar Conference Mind 2020 con un intervento sul concetto di resilienza

Nel video l'intervista a Davide Forcellini, Università di Auckland.

Un taglio delle emissioni in 10 anni di 'almeno il 55%' rispetto ai livelli del 1990 è 'realizzabile' sul fronte economico e 'vantaggioso per l'Europa'. E' quanto prevede la bozza del piano per il clima al 2030 che la settimana prossima sarà presentato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il documento suggerisce interventi in tutti i settori, in particolare i trasporti, l'energia, ma anche l'agricoltura e l'edilizia. Bruxelles alza dunque l'asticella e propone piani più ambiziosi sul clima.

Un fenomeno, quello per l'appunto dei cambiamenti climatici, che impatta pesantemente sulla vita quotidiana di tutti noi. Ed è incentrato sul tema delle “Recenti tendenze e l'avanzamento nel campo delle scienze della terra e dei cambiamenti climatici", anche l'International Webinar Conference Mind a cui parteciperà come relatore, il prossimo 17 settembre, l'ingegnere strutturista sammarinese Davide Forcellini, ricercatore presso l'Università di Auckland.

