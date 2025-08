Dazi, Andrea Ropa QN: "Made in Italy può reggere l'urto del 15%"

L'intervista ad Andrea Ropa (Giornalista vicecaporedattore QN)

Il presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump ha firmato un nuovo ordine esecutivo che introduce un importante aggiornamento della politica commerciale americana, imponendo dazi maggiorati fino al 41% su beni importati da oltre 70 paesi, tra cui diversi partner storici degli USA. La misura mira a stabilire ciò che la Casa Bianca ha definito una politica di "tariffe reciproche", modulata in base al comportamento commerciale dei singoli paesi nei confronti degli Stati Uniti. La nuova ondata di misure vanno da un minimo del 10%, come nel caso di San Marino, ad un massimo del 41%, contro la Siria. Inoltre, le nuove tariffe doganali sulle merci spedite via nave non saranno modificate prima del 5 ottobre 2025.

"Questa mattina - afferma Andrea Ropa, giornalista economico QN - abbiamo avuto la notizia ufficiale della partenza dei dazi l'8 di agosto, quindi non ci sono più rinvii, male perché la trattativa andava impostata in un altro modo e soprattutto male perché l'utilizzo dei dazi per un uso politico da parte degli Stati Uniti, dell'amministrazione Trump e soprattutto l'utilizzo per un uso politico nei confronti di alleati storici tradizionali come l'Europa è sicuramente qualcosa che va al contrario rispetto all'evoluzione storica e il ripristino del protezionismo secondo me non può portare a nulla di buono. Peggio di così ci potrebbe essere solo una cosa, cioè l'incertezza, per la quale per settimane si è parlato di percentuali 10, 15, 30, 50, almeno quella è stata spazzata via da una data certa e da una percentuale certa che è il 15%".

Nonostante questa tassazione, afferma Ropa, credo che il Made in Italy abbia delle risorse dei prodotti di una tale caratterizzazione e forza a livello di brand che possa reggere l'urto del 15%. Tra le eccellenze italiane però ci sono stati grossi scossoni come la vendita della divisione dei veicoli commerciali di IVECO acquistata dal colosso indiano Tata Motors, resta invece in Italia, sotto Leonardo, il settore dei mezzi militari: "Tata Motors ha dato tutta l'assicurazione del caso - spiega Ropa - sia dal punto di vista occupazionale che dal punto di vista del mantenimento operativo di tutti i siti produttivi in Italia. Evidentemente però il fatto che un brand così importante finisca in mani straniere non può non preoccupare i sindacati e in qualche modo anche la politica perché già più di uno ha levato l'appello al governo dicendo di utilizzare la Golden power nei confronti appunto di un settore assolutamente strategico come quello presidiato da IVECO e che finisce nelle mani di una multinazionale straniera".

Nel servizio l'intervista ad Andrea Ropa (Giornalista vicecaporedattore QN)