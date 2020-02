De Lorenzo fa tappa a San Marino per la sua “Running Out of Countries” Corre attraverso tutti gli Stati del mondo. Oggi sul Titano, la 20esima nazione toccata

Roberto De Lorenzo, di professione assistente di volo. Per lavoro, vede il mondo dall'alto e viaggia volando, nel tempo libero cambia prospettiva: correndo, attraverso tutti gli Stati del pianeta. Oggi a San Marino, in un tour di 8 chilometri - accompagnato dallo staff della "Associazione Track&Field" - da Piazza della Libertà a Borgo Maggiore, passando per le contrade di Città fino ai siti naturalistici più affascinanti, il sentiero delle Torri, la Costa dell'Arnella, la galleria Montale e rientro in Centro Storico. Obiettivo fissato per De Lorenzo quello di visitare la Repubblica più antica del mondo, 20esima nazione toccata, 20esima tappa della sua “Running Out of Countries”.

Nel video, l'intervista a Roberto De Lorenzo





Foto Gallery

I più letti della settimana: