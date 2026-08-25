MEETING DI RIMINI De Pascale a Rtv: "Con San Marino ampia collaborazione, dal turismo alle infrastrutture" Il presidente della Regione Emilia Romagna: "Vogliamo sempre più un lavoro di squadra fra la Repubblica e la nostra Regione"

"Noi vogliamo un'Emilia-Romagna sempre più vicina a San Marino - afferma a Rtv Michele De Pascale, presidente Regione Emilia-Romagna - e sempre più un lavoro di squadra fra la Repubblica e la nostra Regione. Abbiamo tantissimi campi e quello della promozione turistica è sicuramente uno dei più importanti. Tra l'altro abbiamo avuto questa visita storica del Papa in Emilia-Romagna e ancora più storica per San Marino perché la storia del Titano è molto evocativa e che un Papa abbia pronunciato la parola 'libertà' dalla Repubblica credo che abbia un valore veramente di portata plurisecolare".

"Il turismo è sicuramente un terreno forte di collaborazione - continua De Pascale -. Andiamo verso Gp di Misano che è uno degli eventi che sosteniamo insieme in maniera più forte. Abbiamo tante sfide insieme sulle infrastrutture. Anche il processo di Associazione europea per noi è molto importante e rilevante".

Nel video l'intervista a Michele De Pascale, presidente Regione Emilia-Romagna

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