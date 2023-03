AMBIENTE Debutta a Rimini K.EY: la prima fiera delle rinnovabili 6 le aree tematiche: solare, eolico, idrogeno, efficienza energetica, mobilità elettrica e sostenibile, smart city

Debutta oggi alla Fiera di Rimini la prima expo italiana della transizione energetica, K.EY. Fino a venerdì 24, saranno in mostra prodotti e servizi di 500 brand, il 30% dall'estero. In programma anche convegni e forum: fra questi, gli Stati generali delle fonti rinnovabili e la presentazione del primo rapporto sulla geografia produttiva delle rinnovabili in Italia, della Fondazione Symbola KE.Y è lo spinoff di Ecomondo-Key Energy, la tradizionale fiera della green economy che si tiene a novembre a Rimini.

Quest'anno gli organizzatori dell'Italian Exhibition Group hanno deciso di sdoppiare la manifestazione, a causa del gran numero di richieste: K.EY a marzo per la transizione energetica, Ecomondo a novembre per l'economia circolare. Rispetto a Ecomondo-Key Energy, K.EY raddoppia lo spazio espositivo. Oggi occupa 12 padiglioni della Fiera di Rimini, divisi in 6 aree tematiche: solare, eolico, idrogeno, efficienza energetica, mobilità elettrica e sostenibile, smart city.

