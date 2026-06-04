TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Decennale dalla morte di Padre Marcellino: nuovo container in partenza per il Congo con materiale sportivo

Il materiale, donato dalla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, comprende palloni, vecchie divise della nazionale, zaini, astucci, calzettoni ed altro materiale ricreativo.

di Giacomo Barducci
4 giu 2026

Ennesimo carico di solidarietà preparato da Marino Pelliccioni, dell'Associazione Amici di padre Marcellino, per il Congo. Il materiale, donato dalla Federazione Sammarinese Gioco Calcio, comprende palloni, vecchie divise della nazionale, zaini, astucci, calzettoni ed altro materiale ricreativo.

"Quest'ultima spedizione - spiega Marino Pelliccioni - è nata grazie al frate carmelitano che ha assistito padre Marcellino negli ultimi giorni di vita. Mi ha invitato a spedirgli tute e palloni per i suoi ragazzi, visto che quest'anno ricorrono anche i dici anni dalla morte di Marcellino. Ho quindi interpellato la Federcalcio di San Marino che come sempre si è resa molto disponibile nell'aiutarmi".

Nell'intervista Marino Pelliccioni (Associazione Amici di padre Marcellino)   




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità