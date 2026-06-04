Decennale dalla morte di Padre Marcellino: nuovo container in partenza per il Congo con materiale sportivo

Ennesimo carico di solidarietà preparato da Marino Pelliccioni, dell'Associazione Amici di padre Marcellino, per il Congo. Il materiale, donato dalla Federazione Sammarinese Gioco Calcio, comprende palloni, vecchie divise della nazionale, zaini, astucci, calzettoni ed altro materiale ricreativo.

"Quest'ultima spedizione - spiega Marino Pelliccioni - è nata grazie al frate carmelitano che ha assistito padre Marcellino negli ultimi giorni di vita. Mi ha invitato a spedirgli tute e palloni per i suoi ragazzi, visto che quest'anno ricorrono anche i dici anni dalla morte di Marcellino. Ho quindi interpellato la Federcalcio di San Marino che come sempre si è resa molto disponibile nell'aiutarmi".

Nell'intervista Marino Pelliccioni (Associazione Amici di padre Marcellino)