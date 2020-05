Decreti, le critiche di Usl: "Si chiedono sacrifici ai lavoratori senza tutelare il loro posto di lavoro"

Critiche anche dall'Unione Sammarinese dei Lavoratori. Le scelte adottate – accusa - non hanno accolto nulla o quasi delle nostre osservazioni. Si aspettava che a fronte dei sacrifici richiesti ai lavoratori, si prevedesse una tutela ai loro posti di lavoro soprattutto in uno scenario così incerto. Difficilmente comprensibile – scrive Usl - la scelta di non accogliere ancora una volta, dopo una parziale apertura mostrata in tal senso, la richiesta di provvedere ad un blocco delle procedure di riduzione di personale. Scelta del tutto in controtendenza – aggiunge - rispetto alle decisioni prese in tanti paesi che hanno deciso di sospendere i licenziamenti fino alla fine dell’emergenza. Costituirà – spiega - un elemento determinante per poter ripartire, in un’ottica generale di sistema.