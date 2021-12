Decreto 197: ecco la circolare esplicativa. Chiarimenti sull'accesso a locali e strutture sanitarie

Emessa la circolare esplicativa al decreto 197. Chiarisce che vengono esonerati dall'obbligo di certificazione vaccinale o anticorpale per bar e ristoranti i fornitori di beni e servizi alle attività, chi viene servito in tavoli all'esterno del locale, chi utilizza il servizio di asporto oltre a lavoratori e collaboratori delle attività. Viene anche specificato che feste ed eventi che prevedono il ballo sono consentiti esclusivamente presso le sedi di operatori economici che abbiano come oggetto principale di licenza “discoteca, sale da ballo, night club e simili”, in strutture idonee. L'accesso è consentito solo ad avventori vaccinati o guariti in possesso della certificazione prevista dal decreto, mentre non è consentito accedere con tampone antigenico e certificato anticorpale.

In bar e ristoranti il limite di 6 persone per tavolo può essere superato nel caso i clienti seduti allo stesso tavolo siano tutti conviventi, vaccinati o guariti, previo possesso di Green Pass, carta di vaccinazione o certificato di vaccinazione. Non è consentito superare il limite ai soggetti in possesso di certificato negativo di tampone antigenico e certificato anticorpale.

L'obbligo di green pass, certificazione vaccinale o tampone per l'accesso alle strutture sanitarie rimane confermato, ma sono esenti i bambini fino ai bambini di 12 anni e le situazioni di emergenza. Non viene richiesta alcuna documentazione per l'accesso alle farmacie. Nelle strutture private il personale non in possesso della documentazione sanitaria anche se non può svolgere la sua attività mantiene il posto di lavoro e non può essere licenziato per giusta causa. I genitori che assistono i figli minori, dai 0 ai 14 anni in quarantena potranno astenersi dall’attività lavorativa e beneficiare dell'indennità economica per inabilità temporanea al lavoro.

Leggi la circolare esplicativa