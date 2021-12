CDS Decreto 197: le misure più stringenti su allarme ISS Chiuso il reparto di day surgery, accorpati i reparti di chirurgia e ortopedia

Decreto 197: le misure più stringenti su allarme ISS.

'L’evoluzione del contagio da Covid-19 ha portato l'Iss a richiedere al Governo l’adozione di misure più stringenti per prevenire la diffusione del virus'. Spiega il Congresso di Stato in una nota stampa. 'Il contagio preme sul servizio tracciamento e su quello dei tamponi – oltre che sul servizio vaccinazioni naturalmente, a cui si aggiungono le quarantene e nuovi positivi, a causa di focolai diffusi, tra gli altri contesti, all’interno delle scuole'.

L’ISS ha chiuso temporaneamente il reparto di day surgery (il cui personale è stato assegnato al tracciamento), accorpando i reparti di chirurgia e ortopedia per dedicare ulteriore personale sanitario all’assistenza dei positivi in isolamento e dei quarantenati.

[Banner_Google_ADS]



'Da qui - scrive il Governo - nasce l’esigenza di intervenire con un nuovo decreto che, evitando qualsiasi chiusura che sarebbe deleteria economicamente, consenta alla popolazione di muoversi in condizioni di maggiore sicurezza all’interno della Repubblica di San Marino, allargando le categorie di attività a cui è possibile accedere attraverso la presentazione della documentazione sanitaria (San Marino Digital Covid Certificate, disponibile sul Fascicolo Sanitario elettronico di tutti i vaccinati assistiti ISS; Carta di Vaccinazione AntiCovid-19; certificato anticorpale; certificato di avvenuta vaccinazione; certificato di esito negativo tampone antigenico).

'A partire dai 12 anni compiuti, è obbligatorio presentare la certificazione per l’accesso a: cinema, teatri, musei, sale giochi; bar, ristoranti, incluse le mense; bed & breakfast, agriturismi, hotel e strutture ricettive in genere (a partire dal 13 dicembre); congressi, meeting, convegni e conferenze; strutture sanitarie (salvo emergenze) pubbliche e private; manifestazioni sportive e strutture sportive pubbliche e private (per chi abbia più di 16 anni)'.

'Ai possessori di San Marino Digital Covid Certificate, Carta di vaccinazione anticovid e certificato di avvenuta vaccinazione sono riservati: l’accesso a feste da ballo e discoteche'.

[Banner_Google_ADS]



'Il San Marino Digital Covid Certificate è verificabile, da parte degli operatori, tramite l’apposita APP gratuita COVerifica19.SM scaricabile sul cellulare'.

La situazione dei contagi all’interno delle scuole, ha spinto l’ISS, sentito anche il servizio di Pediatria, a riproporre l’utilizzo delle mascherine per gli alunni maggiori di 6 anni.

'Per dare un’ulteriore assistenza alle famiglie l’articolo 14 prevede che, nel caso in cui un minore di età compresa fra 0 e 14 anni, sia sottoposto a quarantena, al genitore che lo assiste è riconosciuta la facoltà di astensione dal lavoro con corresponsione dell'indennità economica per inabilità temporanea al lavoro'.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: