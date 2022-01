Decreto a sostegno degli operatori turistici: la CSU chiede equità nei ristori

Uno striscione nella protesta del 19 gennaio

La Centrale Sindacale Unitaria fa il punto sul decreto n°4 del 17 gennaio sui ristori per le agenzie di viaggio e i tour operator che proprio nei giorni scorsi avevano manifestato davanti al Kursaal in concomitanza con i lavori del Consiglio Grande e Generale. Già ad inizio della crisi sanitaria la CSU aveva chiesto l’istituzione di un fondo straordinario per aiutare i cittadini e le imprese più in difficoltà. “Vista la profonda crisi del settore a causa della pandemia - sottolinea la Centrale Sindacale Unitaria - si tratta di un intervento necessario. Ci preme però evidenziare che i criteri di erogazione di queste risorse non risultino così rigorosi e selettivi come è avvenuto con il sostegno alle famiglie in difficoltà economica”.

Per l'erogazione dei ristori alle aziende, spiega la CSU, è necessario applicare criteri stringenti e selettivi. Il comparto, fanno notare, è senza dubbio in forte crisi, ma non tutti gli operatori turistici sono nella stessa condizione; vi sono anche aziende del settore che hanno assunto personale nelle ultime settimane.

Sullo strumento della CIG straordinaria la la Centrale Sindacale Unitaria ricorda che si è spesa, sin da inizio pandemia, per ottenere le proroghe necessario. Questo strumento, spiegano, ha consentito di sostenere economicamente i lavoratori e per le aziende di azzerare il costo della manodopera inattiva. La data di scadenza della proroga è fissata al 31 marzo: “Se anche dopo questa data la situazione non migliorerà – spiega la CSU – l'intento sarà quello di ottenere una ulteriore proroga di questo fondamentale strumento a sostegno di lavoratori e aziende”.