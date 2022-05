Decreto Bollette: Lonfernini, spunto verso risparmio energetico Agenda 2030

La Segreteria di Stato per i rapporti con l'Aass interviene sul cosiddetto decreto bollette emesso di recente. "Un provvedimento che - precisa il Segretario Teodoro Lonfernini - vuole essere anche uno spunto di riflessione verso quel risparmio energetico in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 che San Marino si è impegnato a realizzare”. Decreto - viene ricordato - che prevede per le famiglie con reali condizioni di difficoltà economiche la decurtazione del 25% dell’importo nelle bollette di luce e gas, mentre per le utenze non domestiche la possibilità di dilazionare i pagamenti con rateizzazioni concordate con l'Azienda dei Servizi".