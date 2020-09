COVID-19 Decreto legge 147: nuove misure anti-coronavirus a San Marino

Nuovo decreto legge sulle misure anti-coronavirus in Repubblica, è il numero 147. Obbligatorio l'uso di mascherine sui mezzi pubblici, nei luoghi chiusi aperti al pubblico o in caso di assembramenti determinati da feste, manifestazioni e raduni dove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro, sia all'aperto che al chiuso. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ogni locale aperto al pubblico ha l’obbligo di mettere a disposizione di clienti e personale distributori di igienizzante per le mani. In caso di attività sportiva che preveda il contatto fisico sono obbligatorie le prescrizioni individuali di igiene e sicurezza più comuni. Le attività processuali del Tribunale si svolgeranno, sino al 31 dicembre, il mercoledì e giovedì.

Introdotte inoltre nuove sanzioni per chi non rispetta le misure previste dal decreto con multe che vanno da 500 a 2.000 euro.

Leggi il nuovo decreto

File allegati Decreto legge 147

I più letti della settimana: