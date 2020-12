Il Congresso di Stato ha divulgato il modulo di autodichiarazione per gli spostamenti nel territorio nazionale e da e verso la Repubblica di San Marino. Per la mobilità nel territorio della Repubblica - spiega - l’autodichiarazione è utile esclusivamente per gli spostamenti oltre le ore 22:00 e fino alle ore 5:00. L'autodichiarazione è in possesso anche delle forze dell’Ordine e può essere compilata al momento del controllo.





Scarica l'autocertificazione