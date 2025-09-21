Dedicata una via a Gian Franco Terenzi, imprenditore e politico che ha servito San Marino per 50 anni

Gian Franco Terenzi e la figlia Barbara Terenzi

Gian Franco Terenzi percorreva tutti i giorni la strada Borrana per andare al lavoro. Il tratto che va dall'incrocio con la strada La Ciarulla e prosegue fino alla Me.Sa, l'azienda fondata da Terenzi nel 1962, prenderà il suo nome. Approvata dal Congresso di Stato la delibera del 2 settembre con cui viene individuata la via.

Una figura importante per San Marino per 50 anni. Fu presidente dell'Unione degli Artigiani Sammarinese, poi membro del Consiglio Grande e Generale per 11 legislature e per quattro volte Capitano Reggente.

Dall'impegno sul Titano alla scena internazionale: nel 2010 è stato presidente del World Union of Small and Medium Enterprises ma soprattutto i rapporti con la Cina. Nel 1988 ha fondato l'Associazione di Amicizia San Marino-Cina, che lo ha portato nel Paese asiatico più di ottanta volte. Un impegno ora portato avanti dalla figlia Barbara Terenzi, ora presidente della stessa associazione: "Mio padre in quell'anno ricopriva la carica di Capitano Reggente e ha avuto occasione di visitare ufficialmente questo grande Paese. Da lì, quando è tornato a casa, affascinato e colpito da questo Paese, e soprattutto dagli amici della Cina, ha deciso di fondare l'associazione di amicizia San Marino-Cina".

Rapporti diplomatici che ancora oggi favoriscono lo scambio culturale tra i due Paesi. L'associazione ha partecipato a Roma al 76esimo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese e al 55esimo anniversario dei rapporti diplomatici tra Cina e Italia.







