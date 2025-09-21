TV LIVE ·
Dedicata una via a Gian Franco Terenzi, imprenditore e politico che ha servito San Marino per 50 anni

Dall'incrocio tra la Borrana e La Ciarulla fino alla Me.Sa, azienda da lui fondata, la strada prenderà il suo nome. Il ricordo della figlia Barbara Terenzi e l'impegno per i rapporti tra San Marino e la Cina

21 set 2025
Gian Franco Terenzi e la figlia Barbara Terenzi
Gian Franco Terenzi e la figlia Barbara Terenzi

Gian Franco Terenzi percorreva tutti i giorni la strada Borrana per andare al lavoro. Il tratto che va dall'incrocio con la strada La Ciarulla e prosegue fino alla Me.Sa, l'azienda fondata da Terenzi nel 1962, prenderà il suo nome. Approvata dal Congresso di Stato la delibera del 2 settembre con cui viene individuata la via.

Una figura importante per San Marino per 50 anni. Fu presidente dell'Unione degli Artigiani Sammarinese, poi membro del Consiglio Grande e Generale per 11 legislature e per quattro volte Capitano Reggente.

Dall'impegno sul Titano alla scena internazionale: nel 2010 è stato presidente del World Union of Small and Medium Enterprises ma soprattutto i rapporti con la Cina. Nel 1988 ha fondato l'Associazione di Amicizia San Marino-Cina, che lo ha portato nel Paese asiatico più di ottanta volte. Un impegno ora portato avanti dalla figlia Barbara Terenzi, ora presidente della stessa associazione"Mio padre in quell'anno ricopriva la carica di Capitano Reggente e ha avuto occasione di visitare ufficialmente questo grande Paese. Da lì, quando è tornato a casa, affascinato e colpito da questo Paese, e soprattutto dagli amici della Cina, ha deciso di fondare l'associazione di amicizia San Marino-Cina".

Rapporti diplomatici che ancora oggi favoriscono lo scambio culturale tra i due Paesi. L'associazione ha partecipato a Roma al 76esimo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese e al 55esimo anniversario dei rapporti diplomatici tra Cina e Italia.




